Пашинян знову став прем'єром Вірменії

Президент Вірменії Армен Саркісян призначив на посаду прем'єр-міністра країни в.о. глави уряду Нікола Пашиняна. Про це свідчить указ на сайті президента Вірменії, повідомляє Ліга.net.

"На підставі частини 1 статті 149 Конституції. Призначити Нікола Пашиняна прем'єр-міністром", - йдеться в документі.

Повідомляється, що сьогодні в парламенті Вірменії проходить перше засідання - Саркісян заявив, що першочергове завдання для влади Вірменії вивести країну з глибокої кризи.