Ціна електроенергії рекордно зросла

Середньозважена ціна електроенергії на Ринку на добу наперед (РДН), який є бенчмарком для всіх сегментів ринку, 2 серпня досягла 2580 грн / МВт-год. В останній декаді липня цей показник коливався в межах 1500 - 1700 грн / МВт-год, повідомляє БiзнесЦензор.

Про це свідчать дані ДП "Оператор ринку".

Зростання ціни розпочалось 1 серпня, коли індекс РДН досяг 2120 грн / МВт-год.

Такий стрибок став наслідком рішення Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 30 липня.

Цим рішенням було збільшено максимальні обмеження ціни (price cap) в Об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України.

Для нічної зони (з 23:00 до 07:00) - з 1243,71 до 2000 грн / МВт-год.

Для денної зони (з 07:00 до 23:00) - з 2 655,99 до 4000 грн / МВт-год.

Це друге підвищення максимальних цін за останні два місяці.