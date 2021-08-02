В Україні мають намір збільшити темпи вакцинації

Глава МОЗ Віктор Ляшко обіцяє наростити темпи вакцинації від коронавірусу в серпні в півтора рази і зробити 4,5 млн щеплень, повідомляє Кореспондент.

"До кінця літа повинні зробити ще мінімум 4,5 млн щеплень. Тобто збільшити липневе охоплення в 1,5 рази" , - написав міністр.

Він нагадав, що за липень було зроблене 2 917 636 щеплень, що майже на 250 тисяч більше ніж за всі попередні місяці разом узяті. При цьому в липні план вакцинації був виконаний наполовину.