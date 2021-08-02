Льодовиковий щит Гренландії катастрофічно тане

Масове танення за один цей день дало обсяг води, якого вистачило б, щоб покрити п'ятисантиметровим шаром територію, уп'ятеро більшу за півострів Крим, повідомляє Корреспондент.

Дослідники Данського метеорологічного інституту стверджують, що в минулому місяці температура в Гренландії була більш ніж на 10°С вищою від сезонних норм. В результаті, різко збільшилася площа масового танення крижаного щита. Про це пише Polar Portal у Twitter.

Зокрема, на півночі острова температура перевищила 20°С. Цей показник більш ніж удвічі перевищує нормальну середню температуру. Тільки в аеропорту Нерлер Інаат на північному сході Гренландії 29 липня було зафіксовано 23,4°С.

За даними експертів, з 28 липня крижаний щит Гренландії танув по 8 млрд тонн у день, що вдвічі вище за середній річний показник.

Вчені стверджують, що "масове танення за один цей день дало обсяг води, якого вистачило б, аби покрити п'ятисантиметровим шаром територію, уп'ятеро більшу від Криму".

Нагадаємо, за даними європейських дослідників, до 2100 року рівень океану підніметься на 10-18 см.