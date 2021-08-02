Вихідні в серпні: як працюватимуть банки

У зв'язку зі святкуванням Дня незалежності в Україні запланований додатковий вихідний. При цьому робочий день для банківської системи з понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу, 28 серпня. Таким чином, українці відпочиватимуть чотири дні поспіль - з 21 по 24 серпня, повідомляє UBR.

З суботи по вівторок включно міжбанківські перекази через систему електронних платежів (СЕП) будуть здійснюватися датою 25 серпня. У разі необхідності 23 серпня банки можуть здійснювати касові операції.

Крім того, фінустанови повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів.

У свою чергу міжбанківські перекази через СЕП 28 серпня будуть здійснюватися датою цього банківського дня.

Фінустанови можуть проводити платежі на міжбанку майже цілодобово у святкові дні, тому що СЕП працює в режимі 23/7.

Це не останнє перенесення робочого дня в цьому році. У зв'язку зі святкуванням Дня захисника в Україні також буде чотири вихідних поспіль - з 14 по 17 жовтня. Робочий день у п'ятницю, 15 жовтня, перенесуть на суботу, 23 жовтня.