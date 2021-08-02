Готуємо кукурудзу в мікрохвильовці всього за 4 хвилини

Варена солодка кукурудза в качанах - одна з насолод, за які ми любимо літо. Ми звикли готувати її відварюючи у воді протягом досить тривалого часу - все залежить від сорту і ступеня зрілості, повідомляє РБК-Украина.

Але є простий спосіб приготувати страву всього за кілька хвилин в мікрохвильовці. Як правильно це зробити - читайте нижче в матеріалі.

Інгредієнти:

Качани кукурудзи очищені від листя - 2-3 шт.

Сіль, перець і спеції - за смаком.

Вершкове масло (за бажанням) - 1 ч. л. на кожен качан.

Приготування:

Натріть сіллю і улюбленими спеціями кожен качан.

Складіть кукурудзу в чистий поліетиленовий пакет.

Помістіть кукурудзу в мікрохвильовку на чотири хвилини на максимальний режим.

Якщо потрібно, досоліть і додайте вершкове масло. Смачного!

Автор: Світлана Мащенко