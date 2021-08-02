Ані Лорак з донькою на відпочинку в Туреччині: фото в однакових купальниках

42-річна українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, полетіла на відпочинок до Туреччини разом з 10-річною дочкою. Артистка поділилася кадром, на якому вона разом з Софією позують в однакових купальниках, повідомляє Обозреватель.

Відповідним фото Ані Лорак поділилася в Instagram.

Зірка написала: "Незабутні солодкі дні! Нехай час зупиниться!".

Ані Лорак в однакових купальниках з донькою. Джерело: instagram.com/anilorak

Співачка з донькою позували в яскраво-смугастих купальниках. Свій пляжний лук вони прикрасили тоненьким ремінцем на талії і сонцезахисними окулярами.