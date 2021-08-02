Названі найбільш затребувані професії в Україні

Найбільш високооплачувані професії в Україні - це в основному IT-ринок. Там щодня є тисячі вакансій, які дуже добре оплачуються, повідомляє РБК-Україна.

Про це в програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" розповіла експерт з працевлаштування Тетяна Пашкіна.

Спеціаліст повідомила, що найбільше високооплачуваних вакансій є на IT-ринку.

"Їх багато, якщо ми говоримо про осудних і адекватних, вони потрібні скрізь. Якщо говорити про професіоналів, то найбільше горить у цьому сенсі ринок IT-фахівців. Великі роботодавці скаржаться, що у них по тисячі-півтори вакансій. Це великі аутсорсингові компанії, у яких багато запитів від іноземних і вітчизняних замовників. Відповідно, кількість фахівців, які могли б зайнятися проектом, і кількість проектів, які вимагають цього, — велика різниця" , - розповіла Пашкіна.

Але є й інші сфери, де зараз гостро стоїть питання з нестачею кадрів. Наприклад, це менеджери з продажу, співробітники на виробництво, інженерія.

"Мають попит менеджери з продажу, вони повинні отримувати досить пристойні гроші, через те, що ринок розвивається. Торгівля трохи оговталася від локдауну і теж пропонує непогані гроші. Виробництво завжди вимагало фахівців, і хороший початківець інженер з англійською мовою може отримувати 500-800 євро на старті" , - зазначила експерт з працевлаштування.

Зараз в Україні багато сфер, де потрібні хороші фахівці. За це роботодавці готові платити великі суми грошей.

"Багато професійних сфер вимагають хороших фахівців і за це готові переплачувати, тому що в цьому році, на жаль, вступна кампанія показала, що ми любимо менеджерів, юристів, філологів, психологів і так далі, а інженери та IT-шники не дуже популярні. Відповідно, дефіцит буде продовжуватися і зарплати будуть рости" , — сказала вона.

Автор: Людмила Жукова