Арабатську Стрілку атакували великі медузи
На українському курорті Арабатська Стрілка море атакували небезпечні медузи, які дивують туристів своїми величезними розмірами. За словами відпочивальників, вага однієї такої живності становить 2-3 кілограми, повідомляє Обозреватель.
Українці скаржаться на такий відпочинок, оскільки ніхто не хоче купатися в морі.
"Замість великої кількості маленьких медуз прийшли величезні, по 2-3 кг. Вони живляться, навіть перебиті моторами щупальця. Відпочивальники скаржаться, тому що ніхто не плаває взагалі, максимум люди занурюються. При мені сім'я приїхала, підійшла до моря і сказала: "Заплатимо за бронь і їдемо, бо це жах", – розповіли туристи.
Відпочивальники зазначають, що мало кому приємно буде купатися з медузами в морі. Тим паче, коли вони розміром як "п'ять долонь". У підсумку туристи можуть тільки помилуватися красотами Арабатської Стрілки і позасмагати на пляжі.
Усі фото – "Обозреватель"