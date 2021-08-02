Арабатську Стрілку атакували великі медузи

На українському курорті Арабатська Стрілка море атакували небезпечні медузи, які дивують туристів своїми величезними розмірами. За словами відпочивальників, вага однієї такої живності становить 2-3 кілограми, повідомляє Обозреватель.

Українці скаржаться на такий відпочинок, оскільки ніхто не хоче купатися в морі.

"Замість великої кількості маленьких медуз прийшли величезні, по 2-3 кг. Вони живляться, навіть перебиті моторами щупальця. Відпочивальники скаржаться, тому що ніхто не плаває взагалі, максимум люди занурюються. При мені сім'я приїхала, підійшла до моря і сказала: "Заплатимо за бронь і їдемо, бо це жах", – розповіли туристи.
Величезні медузи в Азовському морі
Величезні медузи в Азовському морі
Азовське море атакували величезні медузи
Азовське море атакували величезні медузи

Відпочивальники зазначають, що мало кому приємно буде купатися з медузами в морі. Тим паче, коли вони розміром як "п'ять долонь". У підсумку туристи можуть тільки помилуватися красотами Арабатської Стрілки і позасмагати на пляжі.

Медузи розміром як "п'ять долонь"
Медузи розміром як "п'ять долонь"
Величезні медузи на Арабатській Стрілці
Величезні медузи на Арабатській Стрілці
Азовське море атакували медузи
Азовське море атакували медузи

Усі фото – "Обозреватель"

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