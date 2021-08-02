Арабатську Стрілку атакували великі медузи

На українському курорті Арабатська Стрілка море атакували небезпечні медузи, які дивують туристів своїми величезними розмірами. За словами відпочивальників, вага однієї такої живності становить 2-3 кілограми, повідомляє Обозреватель.

Українці скаржаться на такий відпочинок, оскільки ніхто не хоче купатися в морі.

"Замість великої кількості маленьких медуз прийшли величезні, по 2-3 кг. Вони живляться, навіть перебиті моторами щупальця. Відпочивальники скаржаться, тому що ніхто не плаває взагалі, максимум люди занурюються. При мені сім'я приїхала, підійшла до моря і сказала: "Заплатимо за бронь і їдемо, бо це жах" , – розповіли туристи.

Величезні медузи в Азовському морі

Азовське море атакували величезні медузи

Відпочивальники зазначають, що мало кому приємно буде купатися з медузами в морі. Тим паче, коли вони розміром як "п'ять долонь". У підсумку туристи можуть тільки помилуватися красотами Арабатської Стрілки і позасмагати на пляжі.

Медузи розміром як "п'ять долонь"

Величезні медузи на Арабатській Стрілці

Азовське море атакували медузи

Усі фото – "Обозреватель"