Росія знову стягує війська біля кордону України

Напередодні спільних Російсько-Білоруських навчань "Захід-2021" спостерігачі ОБСЄ в ОРДЛО знову фіксують масштабні перекидання військ, а також важку військову техніку на полігонах і поруч з житловими районами - десятки танків, гармати і великокаліберні гаубиці.

Про це повідомляє Telegram-канал ДОМ.﻿

За даними ЗМІ, на території Росії і Білорусі йде активне перекидання військ до місць навчань, які пройдуть з 10 по 16 вересня.

Тим часом, в Міноборони РФ повідомляють, що "застосування угруповань військ відбувається в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави"