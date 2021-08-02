Росія знову стягує війська біля кордону України
Напередодні спільних Російсько-Білоруських навчань "Захід-2021" спостерігачі ОБСЄ в ОРДЛО знову фіксують масштабні перекидання військ, а також важку військову техніку на полігонах і поруч з житловими районами - десятки танків, гармати і великокаліберні гаубиці.
Про це повідомляє Telegram-канал ДОМ.
За даними ЗМІ, на території Росії і Білорусі йде активне перекидання військ до місць навчань, які пройдуть з 10 по 16 вересня.
Тим часом, в Міноборони РФ повідомляють, що
"застосування угруповань військ відбувається в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави"
Відзначимо, що, за словами експертів,
"перестановка кадрів в Міністерстві оборони України може бути пов'язана з бажанням президента забезпечити максимальну безпеку країни в ході майбутніх навчань".