Кулеба назвав тематичні панелі Кримської платформи

В рамках Кримської платформи буде чотири тематичні панелі й окреме засідання глав делегацій. Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба під час форуму Україна 30 у понеділок, 2 серпня, повідомляє Кореспондент.

Так, на тематичних панелях обговорять:

невизнання спроби анексії Криму,

мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,

шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток,

відновлення прав кримськотатарського народу.

Також за підсумками саміту ухвалять декларацію, до якої зможуть приєднатися всі бажаючі країни.

На цей момент участь в Кримській платформі підтвердили 29 країн.