Кулеба назвав тематичні панелі Кримської платформи
В рамках Кримської платформи буде чотири тематичні панелі й окреме засідання глав делегацій. Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба під час форуму Україна 30 у понеділок, 2 серпня, повідомляє Кореспондент.
Так, на тематичних панелях обговорять:
- невизнання спроби анексії Криму,
- мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,
- шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток,
- відновлення прав кримськотатарського народу.
Також за підсумками саміту ухвалять декларацію, до якої зможуть приєднатися всі бажаючі країни.
На цей момент участь в Кримській платформі підтвердили 29 країн.