Кулеба назвав тематичні панелі Кримської платформи

Кулеба назвав тематичні панелі Кримської платформи

В рамках Кримської платформи буде чотири тематичні панелі й окреме засідання глав делегацій. Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба під час форуму Україна 30 у понеділок, 2 серпня, повідомляє Кореспондент.

Так, на тематичних панелях обговорять:

  • невизнання спроби анексії Криму,
  • мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,
  • шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток,
  • відновлення прав кримськотатарського народу.

Також за підсумками саміту ухвалять декларацію, до якої зможуть приєднатися всі бажаючі країни.

На цей момент участь в Кримській платформі підтвердили 29 країн.

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