Чому дієтологи не рекомендують їсти сирі овочі перед сном

На перший погляд, вечеря у вигляді овочевого салату здається невинною ідеєю. Улюблена страва всіх тих, що худнуть, міцно закріпилася у свідомості як «легка». Тим більше що овочі — це вітаміни і корисні мікроелементи. У них мало калорій і багато клітковини — здавалося б, корисніше вечері не знайти. Однак лікарі та дієтологи не згодні, повідомляє Ukr.media.

Сирі овочі не рекомендується вживати в якості останнього прийому їжі, якщо ви дбаєте про здоров'я, особливо про здоров'я шлунку.

Лікарі не рекомендують вживати овочі в сирому вигляді, бо це може стимулювати підвищену секрецію травної системи, викликати здуття з утворенням кислот і спиртів, тим самим провокувати запалення слизової оболонки кишківнику. Прийняття термічно оброблених овочів за 3-4 години до сну або, можливо, перед сном вгамує вечірній голод і не стане причиною тяжкості в шлунку.

Найкращий спосіб термічної обробки — приготування на пару. Так овочі збережуть корисні речовини, не втратять смакових якостей і не заберуть багато часу на підготовку. Налягайте на броколі, зелену квасолю, спаржу, цвітну капусту і батат.