У вересні на екрани вийде фільм про Міхаеля Шумахера

Документальна стрічка стала першою роботою, яка отримала схвалення від родини легендарного чемпіона, повідомляє 24 Канал.

Постать німецького пілота залишила величезний червоний слід в історії Формула 1. Відтоді, як Міхаель Шумахер опинився на лікарняному ліжку, через страшну травму, отриману під час катання на лижах, його біографію пробували екранізувати кілька режисерів. Однак схвалення родини отримав лише один байопік. Його транслюватиме мережа Netflix з 15 вересня, відзначаючи 30-річчя дебюту Шумахера у Формула 1.

Документальний фільм про Міхаеля Шумахера охоплює життя семиразового чемпіона Формула 1 від його дебюту на перших перегонах до самого кінця кар’єри.

У документальній картині будуть представлені інтерв'ю з членами сім'ї, включаючи дружину, батька, брата й сина Шумахера. Також з'являться кілька гучних фігур Формула 1 та гоночних ікон, включаючи Берні Екклстоуна, Деймона Хілла та Девіда Култгарда.

Продюсер і режисер стрічки – Ванесса Ноккер, сказала, що в обмін на благословення та підтримку родини Шумахер, кіномейкери пильно стежили за конфіденційністю інформації про родину та самого Міхаеля. Сім'я Шумахер вирішила приховувати більшість подробиць про стан здоров’я та відновлення легендарного пілота, після лижної аварії 2013 року, через яку Міхаель тривалий час провів у штучній комі.

Джерело: Autoblog