У РФ відкрили справу проти Ярославського, Боголюбова і Коломойського

Правоохоронні органи Росії інкримінують українському олігарху Ігорю Коломойському створення злочинного співтовариства, повідомляє Страна.ua.

У Головному слідчому управлінні МВС Татарстану відкрили кримінальну справу і тепер мільярдерові загрожує до 20 років позбавлення волі.

Уточнюється, що мова йде про давній скандал, пов'язаний з компанією "Татнефть", яка в 90-х брала участь у створенні української компанії "Укртатнафта". У 2007 році вона перейшла до Ігоря Коломойського. Під час перевірки місцеві слідчі знайшли можливий злочин.

За даними слідства, в грудні 2006 року Ігор Коломойський зі своїми бізнес-партнерами Геннадієм Боголюбовим, Олександром Ярославським і Павлом Овчаренко створив злочинне співтовариство і привласнив сировину компанії "Татнефть" у розмірі чотирьох мільярдів доларів.

Згідно описаній схемі, Укртатнафта отримала нафту в великих обсягах, а потім "банда Коломойського" відсторонила від роботи менеджерів і акціонерів з боку Татарстану. Нафту ж залишили собі.