МОЗ надало рекомендації по святкуванню Дня незалежності

В Україні з 22 до 24 серпня будуть святкувати День незалежності. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко надав рекомендації по святкуванню, повідомляє РБК-Украина.

Ляшко звернувся до українців з рекомендаціями, як краще провести святкування:

утриматися від відвідування будь-яких масових заходів у разі появи симптомів ГРВІ (кашель, нежить, біль у горлі, чхання, підвищення температури тіла) або COVID-19,

утриматись від відвідування заходів особам, які належать до групи ризику,

утриматися від відвідування місць масового скупчення людей, особливо в закритому приміщенні,

завжди дотримуватись дистанцій, носити маску, мити руки,

не вживати алкогольних напоїв під час проведення святкових заходів.

Автор: Анастасія Рокитна