Експорт морозива істотно виріс

Експорт українського морозива за 4 місяці 2021 року збільшився на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та склав 2,3 тис. т, повідомляє AgroPortal.

За останні 5 років експорт збільшився у півтора рази — з 4,46 тис. т у 2016 р. до 6,7 тис. т у 2020 р., свідчать дані Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

Сьогодні українське морозиво експортується в понад 50 країн світу. Найбільше реалізується продукту до Молдови, Китаю, Ізраїлю, Болгарії, Литви та Чехії. Разом з тим, до країн Євросоюзу в поточному році експортовано 1077,4 т, або 46,8% від загального обсягу експорту.

«Зростання експорту свідчить про високу якість української продукції, яка цінується як в Україні, так і за її межами. Приємно, що майже половина українського експорту морозива приходиться на країни ЄС, із якими сьогодні інтенсифікується торгівля за багатьма торговельними позиціями», — зазначила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Обсяги імпорту морозива в Україну коливаються в межах 101-1031 тонн. Основними країнами-імпортерами виступають Франція, Молдова, Італія, Румунія, Польща, Словенія, Литва та Латвія.

Також зазначаєється, що з 5 місяців 2021 року виробництво морозива в Україні склало 61,6 тис. літрів, що більше на 3% ніж за аналогічний період 2020 року.

Найбільшими регіонами-виробниками морозива в Україні є Житомирська (54,1% від загального обсягу виробництва за 5 місяців 2021 року), Харківська (18,5%), Дніпропетровська (11,2%), Львівська (5,6%) і Кіровоградська (4,5%) області.

В Україні виробляється понад 900 видів морозива. Структура асортименту така: з комбінованим складом — 55,4%, пломбір — 22,4%, вершкове — 11,3%, молочне — 1,8%, плодово-ягідне — 9,1%.

Найбільш популярним морозивом в Україні залишається класичний пломбір, як в індивідуальній, так і сімейній упаковці (його купують більше 80% населення). Другим за частотою покупок виступає морозиво з фруктовими добавками (близько 40%).

Українці найчастіше купують морозиво у вафельному стаканчику. Другим за популярністю морозивом є ескімо на паличці. Крім того, поступово зростає кількість покупців органічного морозива. Також у числі трендів останніх років є зростання продажів морозива на вагу на вулиці та збільшення попиту на морозиво у великій «сімейній» упаковці — від 0,5 до 2 кг.