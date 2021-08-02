5 концертів серпня в Києві, які варто відвідати

Хочете потрапити на зірковий концерт в останній місяць літа, але не знаєте, який обрати? В добірці далі розповімо про івенти на будь-який смак, повідомляє Сегодня.

Цікаво, який оберете ви: гурту "Бумбокс", Onukа, Jamala, Наталі Могилевської чи Олександра Пономарьова?!

Як щодо концерту гурту "Бумбокс"?

Трішки лірики в останній місяць літа нікому не завадить. Приходьте наживо послухати "Бумбокс", якщо хочете водночас повернутися в приємну ностальгію разом із піснями "Солнца не видно", "Люди" та іншими композиціями. Новими хітами Андрій Хливнюк з командою також здивує!

Фото: прес-служба

Концерт гурту "Бумбокс" відбудеться 19 серпня ﻿ о 18:00.

Де: у відпочинковому комплексі Osocor Residence на вул. Виноградна, 2.

Ціна квитка: від 999 гривень.

Наступний – концерт Наталі Могилевської!

Не любите лірику, бо надаєте перевагу драйву та енергетиці, які мотивують танцювати? Приходьте на концерт Наталі Могилевської. Зірка виступить на сцені на воді просто неба, а ви отримаєте новий досвід. Погодьтеся, що концерти такого формату – рідкість, а не мейнстрим.

Фото: прес-служба

Концерт Наталі Могилевської відбудеться 14 серпня о 20:00.

Де: в готелі Bakkara River Party на вул. Венеціанський Острів, 1.

Ціна квитка: від 500 гривень.

І на концерт гурту Onuka завітайте!

Як щодо дебютного сольника Onuka в 2021 році?Гурт виконає композиції з нового альбому KOLIR, а також хіти, які давно стали легендарними. Час почути Time, Misto, Vidlik наживо, а також пісні команди з останнього альбому. Можливо, саме вони стануть вашими улюбленими!

Фото: instagram.com/onukaofficial

Концерт гурту Onuka відбудеться 27 серпня ﻿ о 19:00.

Де: в КВЦ "Парковому" на вул. Паркова дорога, 16 а.

Ціна квитка: від 640 гривень.

І на серпневий концерт Jamala завітайте!

Концерти Jamala – це мурахи по тілу від першої і до останньої пісні. На Atlas Weekend зірка зробила сюрприз глядачам і спонтанно до неї приєдналася Alyona Alyona, щоб виконати "Жалі" і "Забирай". Варто очікувати схожі сюрпризи й на серпневому концерті. І, звісно, багато емоцій та щирості, а також live-презентацію двох нових альбомів.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Концерт Jamala відбудеться 28 серпня о 20:00.

Де: в Ботанічному саді ім. М. М. Гришка, вул. Тимірязєвська, 1.

Ціна квитка: від 450 гривень.

І на десерт – концерт Олександра Пономарьова!

Якщо ви любите романтичну атмосферу, то завітайте на концерт Олександра Пономарьова. Співак виконає легендарні пісні під супровід симфонічного оркестру, рок-музикантів та хору. А ще почуєте нову програму "Неймовірна".

Фото: прес-служба

Концерт Олександра Пономарьова відбудеться 15 серпня о 20:00.

Де: в КВЦ "Парковому" на вул. Паркова дорога, 16 а.

Ціна квитка: від 390 гривень.