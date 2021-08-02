Шахтар дізнався можливих суперників у вирішальному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

2 серпня відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, за підсумками якого своїх потенційних суперників дізнався донецький "Шахтар", повідомляє УНИАН.

У раунді плей-офф "гірники" можуть зустрітися з переможцем пари "Монако" (Франція) - "Спарта" (Чехія).

Щоб зіграти в раунді плей-офф, "гірникам" спершу необхідно пройти бельгійський "Генк" в 3-му раунді кваліфікації.

Відзначимо, що пара "Генк" - "Шахтар" була серед сіяних.

Матчі раунду плей-офф заплановані на 17/18 і 24/25 серпня.

"Шахтар" у кваліфікації Ліги чемпіонів 2021-2022