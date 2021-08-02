Українка Черкасова поступилася в півфіналі Олімпіади та боротиметься за бронзу

Українка Алла Черкасова не змогла вийти у фінал Олімпійських ігор у вільній боротьбі, повідомляє УНИАН.

Черкасова, яка виступає у ваговій категорії 68 кг, на шляху до півфіналу пройшла Агнешку Вещек з Польщі (11:0) і Анну Шель з Німеччини (6:0).

У півфіналі чемпіонка світу-2018 Черкасова зустрічалася з чинною чемпіонкою світу Тамірою Менса-Сток з США.

Українка спершу поступалася (0:2), потім вийшла вперед (4:2), але американка тут же зрівняла рахунок, а надалі вирвала перемогу в сутичці. Підсумковий рахунок - 4:10.

3 серпня Черкасова боротиметься за олімпійську бронзу.