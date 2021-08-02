Bank of America назвав вигоди від біткоїн-стратегії Сальвадора

Аналітики Bank of America (BofA), одного з найбільших фінансових установ США, вважають, що Сальвадор може отримати ряд переваг від прийняття біткоїну, повідомляє ForkLog.

У звіті фахівці банку зазначили, що рішення країни визнати криптовалюту законним засобом платежу потенційно може знизити вартість грошових переказів, які становлять майже чверть ВВП Сальвадора. Це здатне позитивно вплинути на наявний дохід жителів.

Ще однією перевагою впровадження біткоїну аналітики назвали демократизацію фінансових послуг, оскільки приблизно 70% дорослого населення країни не має банківського рахунку.

Також Сальвадор може залучити потоки прямих іноземних інвестицій, ставши великим центром майнінгу криптовалюти, подібним Ісландії, вважають в BofA.

Нагадаємо, в червні Законодавча асамблея Сальвадора прийняла закон про визнання біткоїну офіційним платіжним засобом на території країни. Він набере чинності 7 вересня 2021 року.