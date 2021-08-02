Газпром відмовився від додаткових транзитних потужностей України

Російський газовий монополіст "Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності України. "Оператор ГТС України" виставляв тверді додаткові потужності на четвертий квартал 2021 року в обсязі 9,8 млн куб.м на добу, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчать дані системи бронювання GSA Platform.

Крім того, "Газпром" відмовився бронювати транзитні потужності газопроводу "Ямал-Європа" через Польщу на четвертий квартал, а також на перші три квартали 2022 року. На аукціон були виставлені тверді транзитні потужності на 89 млн куб. м в суки.

Нагадаємо, російський "Газпром" 27 липня знову відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну на серпень.

Після цього ціни на газ на європейському хабі TTF досягли рівня 500 доларів за тисячу кубометрів.

Автор: Олександр Білоус