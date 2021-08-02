У МВС анонсували безпрецедентні заходи безпеки на День незалежності

До Дня Незалежності України з 21 серпня всі сили й засоби МВС будуть переведені на посилений режим роботи. Про це на форумі "Україна 30" заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Depo.ua.

Засоби безпеки будуть безпрецедентними – можливі й рамки, і перевірка безпеки, і оперативно-профілактичні заходи.

"З метою нейтралізації можливих ризиків та загроз під час відзначення річниці незалежності будуть задіяні також підрозділи швидкого реагування, вибухотехніки, кінологи, додаткові оперативно-слідчі групи. Щоб не допустити дестабілізацію обстановки, ми проведемо оперативно-профілактичні заходи", – сказав він.

Міністр зазначив, шо можливі і рамки, і перевірка безпеки, і інші заходи, які будуть безпрецедентними до цього свята.

"Ми задіємо авіаційні резерви й водну поліцію. Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій", – додав він.

Як відомо, на реалізацію плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України планується витратити 5,4 млрд гривень.