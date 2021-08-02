В ОАЕ будуть вакцинувати проти COVID-19 дітей від 3 років

Міністерство охорони здоров'я і профілактики ОАЕ схвалило використання китайської вакцини Sinopharm для вакцинації від коронавірусу дітей від 3 років, повідомляє Деловая столица.

Відповідне рішення було прийнято після того, як були проведені клінічні випробування на 900 добровольцях в Абу-Дабі. При цьому результати досліджень так і не були опубліковані.

Також повідомляється, що в ОАЕ вже почали імунізацію дітей у віці від 12 до 15 років вакциною Pfizer.

За даними місцевого МОЗ, станом на 1 серпня 78,95% населення (майже 9 млн осіб) отримали одну дозу вакцини, тоді як 70,57% були повністю вакциновані.

Як зазначається, 1 серпня в ОАЕ було зафіксовано 1519 нових випадків зараження коронавірусом. Всього зареєстровано 682 377 заражень і 1 951 летальний випадок.