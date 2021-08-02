Озвучено спеціальності, які зникнуть через 10 років
Багатьом українцям протягом найближчих 10 років доведеться купувати нову спеціальність, оскільки функціонал нинішніх фахівців або буде виконувати техніка, або він втратить свою актуальність і спеціальність зникне за непотрібністю, повідомляє УНІАН.
Про це йдеться в дослідженні "Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності" на платформі Career Hub.
Згідно з результатами дослідження, через 10 років роботодавці будуть віддавати перевагу співробітникам, які досконало володіють технологіями.
Важливим критеріями стане стресостійкість, висока організованість і мобільність.
Спеціальності, які швидше за все зникнуть до 2030 року:
- аудитор;
- секретар;
- рієлтор;
- водій;
- спортивний коментатор;
- агроном;
- вантажник;
- різнороб;
- бухгалтер;
- економіст;
- юридичний консультант;
- пакувальник.
Спеціальності, які будуть популярні до 2030 року:
- куратор особистої пам'яті;
- менеджер подорожей у віртуальній реальності;
- контролер магістралей;
- радник з цифрових валют;
- хірург для збільшення пам'яті;
- космічний пілот;
- менеджер з етичних питань;
- консультант цифрової реабілітації;
- компаньйон для пенсіонерів;
- дизайнер сміття.