Озвучено спеціальності, які зникнуть через 10 років

Озвучено спеціальності, які зникнуть через 10 років

Багатьом українцям протягом найближчих 10 років доведеться купувати нову спеціальність, оскільки функціонал нинішніх фахівців або буде виконувати техніка, або він втратить свою актуальність і спеціальність зникне за непотрібністю, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться в дослідженні "Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності" на платформі Career Hub.

Згідно з результатами дослідження, через 10 років роботодавці будуть віддавати перевагу співробітникам, які досконало володіють технологіями.

Важливим критеріями стане стресостійкість, висока організованість і мобільність.

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Скриншот careerhub

Спеціальності, які швидше за все зникнуть до 2030 року:

  • аудитор;
  • секретар;
  • рієлтор;
  • водій;
  • спортивний коментатор;
  • агроном;
  • вантажник;
  • різнороб;
  • бухгалтер;
  • економіст;
  • юридичний консультант;
  • пакувальник.
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Скриншот careerhub

Спеціальності, які будуть популярні до 2030 року:

  • куратор особистої пам'яті;
  • менеджер подорожей у віртуальній реальності;
  • контролер магістралей;
  • радник з цифрових валют;
  • хірург для збільшення пам'яті;
  • космічний пілот;
  • менеджер з етичних питань;
  • консультант цифрової реабілітації;
  • компаньйон для пенсіонерів;
  • дизайнер сміття.
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Скриншот careerhub
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