Озвучено спеціальності, які зникнуть через 10 років

Багатьом українцям протягом найближчих 10 років доведеться купувати нову спеціальність, оскільки функціонал нинішніх фахівців або буде виконувати техніка, або він втратить свою актуальність і спеціальність зникне за непотрібністю, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться в дослідженні "Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності" на платформі Career Hub.

Згідно з результатами дослідження, через 10 років роботодавці будуть віддавати перевагу співробітникам, які досконало володіють технологіями.

Важливим критеріями стане стресостійкість, висока організованість і мобільність.

Скриншот careerhub

Спеціальності, які швидше за все зникнуть до 2030 року:

аудитор;

секретар;

рієлтор;

водій;

спортивний коментатор;

агроном;

вантажник;

різнороб;

бухгалтер;

економіст;

юридичний консультант;

пакувальник.

Скриншот careerhub

Спеціальності, які будуть популярні до 2030 року:

куратор особистої пам'яті;

менеджер подорожей у віртуальній реальності;

контролер магістралей;

радник з цифрових валют;

хірург для збільшення пам'яті;

космічний пілот;

менеджер з етичних питань;

консультант цифрової реабілітації;

компаньйон для пенсіонерів;

дизайнер сміття.