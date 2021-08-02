Сім'я Семенченко просить підтримати його в суді

Рідня екс-нардепа Семена Семенченко звернулася до українців з проханням підтримати його в суді.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

За даними журналістів, завтра о 10:00 відбудеться апеляція у справі Семенченко.

Дружина екс-нардепа заявила, що "на суд чиниться тиск, тому важливо надати підтримку Семену".

Крім того, дружина наголосила, що "у її чоловіка троє дітей-підлітків, які й без того багато чого вже пережили".

Нагадаємо, Семенченко підозрюють в створенні незаконної ПВК і тероризмі.