Сім'я Семенченко просить підтримати його в суді
Рідня екс-нардепа Семена Семенченко звернулася до українців з проханням підтримати його в суді.
Про це повідомляє Андрій Павловський.
За даними журналістів, завтра о 10:00 відбудеться апеляція у справі Семенченко.
Дружина екс-нардепа заявила, що
"на суд чиниться тиск, тому важливо надати підтримку Семену".
Крім того, дружина наголосила, що
"у її чоловіка троє дітей-підлітків, які й без того багато чого вже пережили".
Нагадаємо, Семенченко підозрюють в створенні незаконної ПВК і тероризмі.