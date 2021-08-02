У ВСУ назвали число учасників параду до Дня Незалежності

У день святкування 30-ї річниці незалежності України заплановано провести три основних урочистих заходи за участю представників і техніки сил безпеки й оборони України та країн-партнерів із демонстрацією нових зразків озброєння і техніки України. Про це заявив представник центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України Руслан Сергієнко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"До проведення урочистих заходів залучено понад 5 тис. особового складу, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки. Парад військ заплановано провести на вулиці Хрещатик, що передбачає проходження урочистим маршем пішої колони, прольотом - повітряної колони і проїздом - механізованої колони", - сказав Сергієнко на всеукраїнському форумі "Україна 30. Імідж України" в Києві в понеділок.

Він зазначив, що під час проведення параду заплановано провести артилерійський салют з Труханового острова. За його словами, одночасно з проведенням параду заплановано урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації, показ озброєння та військової техніки в місті Одесі. Крім цього, на річці Дніпро передбачено урочисте проходження катерів і проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки.

"Парад військ вперше розпочинається з пронесення Державного прапора України представниками сил безпеки і оборони України спільно з представниками країн-партнерів, що засвідчить співдружність і безумовну підтримку незалежності України. Проходження пішої колони вперше передбачає одночасно участь представників усіх сил безпеки і оборони України, кінологічних підрозділів України та майже 15 країн-партнерів. Під час параду військ заплановано виступ міжнародного оркестру спільно з президентським оркестром", - повідомив Сергієнко.

Він поінформував, що проліт повітряної колони вперше одночасно передбачає участь Повітряних сил, Сухопутних військ, Військово-Морських сил, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, державного підприємства "Антонов" і країн- партнерів.

Сергієнко зазначив, що проїзд механізованої колони вперше передбачає одночасно участь озброєння і військової техніки сил безпеки та оборони України, а також військової техніки країн-партнерів.

За його словами, завершується парад військ прольотом бойових літаків, спуском сигнальних ракет і димами кольору Державного прапора України.

"У місті Одесі основними елементами є: урочисте проходження бойових кораблів, зокрема країн-партнерів, патрульних катерів, яхт порту "Одеса", проліт авіації, вогневе ураження берегових цілей, артилерійський бій із катерами противника і висадка десанту", - сказав Сергієнко.

Він зазначив, що на річці Дніпро основними елементами є повітряний показ літаків і вертольотів, морський показ катерів із висадкою десанту, проходження цивільних яхт і катерів.

Сергієнко наголосив, що триває активна фаза підготовки до проведення урочистих заходів.