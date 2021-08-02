Дохід майнерів біткоїна виріс вперше за чотири місяці

У липні сукупний дохід біткоїн-майнерів склав $ 72,6 млн, що на 16% більше значення за червень, повідомляє ForkLog.

Частка транзакційних комісій знизилася до 2,94%. В абсолютному вираженні ($27,8 млн) показник опустився до мінімуму з вересня 2020 року.

Підвищенню надходжень від видобутку блоків (c $797 млн до $944,9 млн) сприяло зростання біткоїну до $42 000 після повторного тестування $30 000.

Доходи Ethereum-майнерів знизилися на 2%, до $1,08 млрд. Частка комісій в надходженнях за місяць зросла з 17% до 22% - з $165,8 млн до $201,2 млн. Це пом'якшило скорочення надходжень від видобутку блоків з $939, 8 млн до $879 млн.

Нагадаємо, імовірно 4 серпня в мережі Ethereum відбудеться хардфорк London. Частиною майбутнього оновлення стане пропозиція EIP-1559, що має на увазі спалювання частини транзакційних комісій в залежності від завантаження мережі.