Автогаз і далі дорожчає

Середня ціна скрапленого газу в мережах АЗС 2 серпня досягла рекордних 16,88 грн/л (+2 коп./л до 30 липня), повідомляє Enkorr.

За даними щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», в мережі SOCAR продукт здорожчав на 30 коп./л, до 17,78 грн/л. На АЗС KLO і «Рур груп» вартість ресурсу виросла в середньому на 20 коп./л, до 17,19 грн/л і 17,09 грн/л відповідно.

«Фактор», Marshal, «Авантаж 7» і «Катрал» підняли ціни на 10 коп./л.

Такі мережі як «БРСМ-Нафта», SUNOIL, Motto, «Овіс», Luxwen і Mango підвищили ціни в межах 5-20 коп./л.

Відзначимо, загалом із початку липня роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,52 грн/л, або 10%, тоді як гуртові партії на ГНС здорожчали до 28 380 грн/т.

На думку експерта Консалтингової групи «А-95» Артема Куюна, потенціал для зростання роздрібних цін на автогаз у нинішніх умовах становить ще 1 грн/л.