Google створили віртуальну галерею шедеврів світової культури
Google зібрали тисячу вісімсот сорок-вісім класичних картин - шедеврів світового мистецтва. Їх можна розглянути в найдрібніших деталях, в розділі Zoom Views, повідомляє Buro.
Ви можете розглянути буквально кожну тріщину на картині, ніби підійшли дуже близько. Просто збільште зображення і відкрийте для себе неймовірний рівень деталізації
У Zoom Views є і культова картина "Дівчина з перловою сережкою" Яна Вермеєра, і прекрасна "Зоряна ніч" Ван Гога. Серед інших робіт - картини Густава Клімта, Рембрандта, Караваджо і багатьох інших художників.
"Ви зможете повністю оцінити геній таких художників, як Моне або Ван Гог, тільки якщо встанете так близько до картини, що майже торкнетеся її кінчиком носа", - заявили в Google.