Google створили віртуальну галерею шедеврів світової культури

Google зібрали тисячу вісімсот сорок-вісім класичних картин - шедеврів світового мистецтва. Їх можна розглянути в найдрібніших деталях, в розділі Zoom Views, повідомляє Buro.

Ви можете розглянути буквально кожну тріщину на картині, ніби підійшли дуже близько. Просто збільште зображення і відкрийте для себе неймовірний рівень деталізації

У Zoom Views є і культова картина "Дівчина з перловою сережкою" Яна Вермеєра, і прекрасна "Зоряна ніч" Ван Гога. Серед інших робіт - картини Густава Клімта, Рембрандта, Караваджо і багатьох інших художників.