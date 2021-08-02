Google створили віртуальну галерею шедеврів світової культури

Google створили віртуальну галерею шедеврів світової культури

Google зібрали тисячу вісімсот сорок-вісім класичних картин - шедеврів світового мистецтва. Їх можна розглянути в найдрібніших деталях, в розділі Zoom Views, повідомляє Buro.

Ви можете розглянути буквально кожну тріщину на картині, ніби підійшли дуже близько. Просто збільште зображення і відкрийте для себе неймовірний рівень деталізації

У Zoom Views є і культова картина "Дівчина з перловою сережкою" Яна Вермеєра, і прекрасна "Зоряна ніч" Ван Гога. Серед інших робіт - картини Густава Клімта, Рембрандта, Караваджо і багатьох інших художників.

Google створили віртуальну галерею шедеврів світової культури (фото 1)

"Ви зможете повністю оцінити геній таких художників, як Моне або Ван Гог, тільки якщо встанете так близько до картини, що майже торкнетеся її кінчиком носа", - заявили в Google.
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