Могилевська влаштувала спокусливу фотосесію в свій день народження
Сьогодні 2 серпня популярна українська співачка Наталія Могилевська відзначає день народження. Артистці виповнилося 46 років, повідомляє Сегодня.
На честь свого дня народження Наталя Могилевська вирішила влаштувати спокусливу фотосесію. Артистка позувала в атласній синій сукні-сорочці на тонких бретелях і з глибоким декольте.
Артистка вирішила порадувати не тільки новими знімками, а й розповіла про свої мрії.
Наталя Могилевська мріє відкрити загальноосвітню приватну школу. Крім цього, популярна співачка хоче спробувати себе в ролі акторки.
Моя давня мрія зіграти роль в кіно чи серіалі. Настав час її виконати і отримати від цього незабутні емоції! – розповіла Наталя Могилевська.
Мріє співачка і про сім'ю. Наталя вже зізнавалася, що в неї є коханий чоловік, але про нього поширюватися вона не хоче.
Я готова і хочу створити сім'ю. Сьогодні я готова визнати: двічі побував одружена, ні разу не хотіла по-справжньому створити сім'ю і ні від одного чоловіка не хотіла народити дитину, – розповіла співачка.