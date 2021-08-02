Могилевська влаштувала спокусливу фотосесію в свій день народження

Сьогодні 2 серпня популярна українська співачка Наталія Могилевська відзначає день народження. Артистці виповнилося 46 років, повідомляє Сегодня.

На честь свого дня народження Наталя Могилевська вирішила влаштувати спокусливу фотосесію. Артистка позувала в атласній синій сукні-сорочці на тонких бретелях і з глибоким декольте.

Фото: прес-служба

Артистка вирішила порадувати не тільки новими знімками, а й розповіла про свої мрії.

Наталя Могилевська мріє відкрити загальноосвітню приватну школу. Крім цього, популярна співачка хоче спробувати себе в ролі акторки.

Моя давня мрія зіграти роль в кіно чи серіалі. Настав час її виконати і отримати від цього незабутні емоції! – розповіла Наталя Могилевська.

Фото: прес-служба

Мріє співачка і про сім'ю. Наталя вже зізнавалася, що в неї є коханий чоловік, але про нього поширюватися вона не хоче.