Британці перестали спілкуватися через страх самоізоляції

Жителі Великобританії перестали спілкуватися через страх отримати оповіщення про необхідність ізоляції, повідомляє Лента.Ру.

За даними опитування майже половина громадян країни скоротили соціальні контакти. Це сталося через мобільний додаток NHS Covid, який попереджає людей про необхідність десятиденної самоізоляції в разі контакту з людиною, яка заразилася.

Як повідомляється, це спланований ефект від урядової політики щодо мінімізації поширення вірусу. Однак зараз 1,5 мільйона британців змушені сидіти на карантині навіть при негативному результаті тесту. Тепер мільйони робітників не можуть виконувати свою роботу: полиці магазинів порожні, паби й ресторани закриті, потяги не ходять.

Кожен четвертий заражений коронавірусом житель країни відмовляється ділитися інформацією про тих осіб, з якими він вступав у контакт. Це число помітно зросла з моменту початку спаду третьої хвилі в червні цього року.