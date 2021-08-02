УАФ назвала причину відходу Шевченка зі збірної України

Українська асоціація футболу повідомила, що в червні минулого року запропонувала колишньому головному тренеру збірної України з футболу Андрію Шевченку продовжити контакт до кінця 2022 року. Однак Шевченко неодноразово заявляв, що після чемпіонату Європи має намір перейти на клубну роботу, повідомляє РБК-Украина.

"Тоді на прохання тренерського штабу збірної України контракт був підписаний на один рік з можливим продовженням за обопільною згодою ще на півтора року. Андрій Шевченко і його тренерський штаб мотивували таке своє рішення бажанням після чемпіонату Європи перейти на клубну роботу, про що Андрій Шевченко неодноразово говорив у своїх інтерв'ю" , - йдеться в повідомленні.

В УАФ зазначили, що погодилися на такі умови контракту і тому 30 липня закінчився термін угоди між Українською асоціацією футболу і тренерським штабом збірної.

При цьому наголошується, що 9 серпня має відбутися засідання виконкому УАФ, на якому буде прийнято рішення про тренерський штаб збірної України.

Нагадаємо, 1 серпня Андрій Шевченко повідомив, що йде з посади головного тренера збірної України з футболу, оскільки закінчився його п'ятирічний контакт.

Шевченко став головним тренером збірної України в 2016 році. Він керував командою під час Чемпіонату Європи з футболу, який пройшов у 2021 році (Євро-2020). Збірна дійшла до чвертьфіналу, де програла збірній Англії з рахунком 0:4.