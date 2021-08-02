Ткаченко повідомив гасло та символіку святкування Незалежності України

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що гаслом святкування 30-річчя Незалежності України буде вислів "Ти у мене єдина", а символікою – квітка, повідомляє Укрінформ.

"Слоган "Ти у мене єдина" - це не просто звернення до країни, це звернення до квітки, Незалежності, до нації. Цей слоган буде у поєднанні з квіткою, яка по різних регіонах носитиме різний характер, вона відображає емблеми чи символи регіонів", - сказав Ткаченко.

Він додав, що квітка - це символ прагнення українців до єднання.

Згідно з презентацією, використання графічного символу квітки розподілятиметься на загальнонаціональний та місцевий рівні у вигляді основного логотипа, специфічних логотипів областей України для використання на місцевому рівні.

Ткаченко зауважив, що до 30-річчя Незалежності України передбачається велика кількість заходів по всій країні і вони включають події не лише з 22 по 24 серпня, але й виходять за межі цих дат.

Зокрема, міністр повідомив, що, крім основних заходів, 22 серпня на Михайлівській площі відбудеться концерт, присвячений спадщині України. Йдеться про класичну музику та музику сучасних композиторів. Керувати подією буде відома диригентка Оксана Линів. Також до концерту долучаються у вигляді колаборації українські зірки, серед яких Аліна Паж, Джамала, Святослав Вакарчук.

Також Ткаченко зауважив, що 20-21 серпня відбудеться український фестиваль народних промислів "Етніка" на площі біля Національного музею історії України.

Крім того, за словами міністра, пройде фестиваль-виставка туристичних маршрутів "Мандруй країною" 22-24 серпня у Пирогові, під час якого можна буде дізнатися більше про туристичні маршрути України для подорожей, також буде представлено продукцію регіонів і заплановано ярмарку хенд-мейд.

Ткаченко зазначив, що у Національному заповіднику "Софія Київська" відкриється виставка "Раритети країни", де, крім оригіналу Конституції Пилипа Орлика, будуть представлені булава гетьмана Пилипа Орлика, два оригінали універсалів Івана Мазепи.

За словами Ткаченка, вже працює виставка "Пектораль. Знахідка століття" в Музеї історичних коштовностей України в Києво-Печерській лаврі, присвячена надбанням України з курганів, які називали пірамідами українських степів. Зокрема, там виставлено оригінал пекторалі. Ця виставка триватиме до жовтня.

Загалом, як додав Ткаченко, МКІП розробило Цифрову мапу подій до Дня Незалежності, де можна дізнатися детальніше, які події відбуватимуться у різних регіонах.