Мінекономіки позбавило ліцензії компанію з працевлаштування за кордоном

Міністерство економіки наказом від 2 серпня анулювало ліцензію компанії-посередника з працевлаштування за кордоном "Воркхаб", яка обдурила близько 200 громадян. Від її діяльності вони зазнали фінансових і моральних збитків, повідомляє UBR.

Спочатку міністерство отримало численні скарги щодо незаконних дій компанії. Тому було прийнято рішення про проведення позапланової перевірки щодо дотримання компанією окремих пунктів ліцензійних умов.

Інспектори встановили, що "Воркхаб" уклала договір з іноземним роботодавцем, але не повідомила в орган ліцензування.

Крім того, компанія стягнула плату за посередництво у працевлаштуванні за кордоном до підписання акту наданих послуг. Це є порушенням ліцензійних умов.

До того ж у Мінекономіки розповіли, що з початку цього року здійснили дев'ять планових і дві позапланових перевірки компаній, що надають послуги посередництва в працевлаштуванні за кордоном. Зокрема, були анульовані ліцензії компаній "Робота в Європі" і "Інсайт Ворк".

Всього з початку року Мінекономіки розглянуло 161 заяву суб'єктів господарювання про отримання ліцензії в цій сфері.