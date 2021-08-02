Три лоукостера з'єднають Україну та Іспанію в серпні

Відразу три лоукостери планують відкрити рейси між Іспанією і Україною в серпні 2021 року, повідомляє Avianews.

Іспанська бюджетна авіакомпанія Vueling внесла в графік маршрут Київ-Барселона. Вона планує виконувати польоти раз на тиждень по суботах.

Оскільки низькі тарифи вже розпродані, найдешевший переліт на серпень в обидві сторони зараз коштує 390 євро і включає перевезення тільки ручної поклажі. Квиток з багажем обійдеться в 466 євро туди-назад.

Новий український лоукостер Bees Airlines, який почав польоти в березні 2021 року, в серпні хоче запустити прямі рейси з Києва в місто Аліканте на березі Середземного моря.

Заявлена частота польотів становить два рази в тиждень по понеділках і п'ятницях, а мінімальна ціна авіаквитків - від 4 000 в обидві сторони тільки з ручною поклажею і від 5 400 грн з багажем.

Найбільш масштабну польотну програму в Іспанію анонсувала інша українська авіакомпанія SkyUp, яка також себе позиціонує в сегменті лоу-кост.

Вона хоче запустити рейси з Києва в Барселону, Аліканте і на Тенерифе.

Рейси Київ-Тенеріфе можуть стартувати вже з 20 серпня з частотою один раз на тиждень щоп'ятниці. Авіаквитки при польоті в вересні продаються за ціною від 11 400 грн на обидві сторони тільки з ручною поклажею і від 13 600 при виборі тарифу з багажем.

Перший виліт з Києва в Барселону SkyUp хоче зробити 21 серпня. Лоукостер буде обслуговувати лінію по середах і суботах. Авіаквитки на вересень коштують від 6 000 грн в обидва боки при виборі тарифу тільки з ручною поклажею і від 7 600 грн з урахуванням перевезення багажу.

На лінію Київ-Алікате SkyUp може вийти 22 серпня з перельотами по четвергах і неділях. Квитки в обидва боки на вересень коштують від 5 500 грн тільки з ручною поклажею і від 7 100 грн, якщо вибрати тариф з багажем.

Пам'ятка пасажиру перед покупкою авіаквитків

Коли ви купуєте авіаквитки за кордон в нинішніх умовах, потрібно враховувати, що авіакомпанія може перенести старт польотів або зовсім скасувати їх. Наприклад, Vueling спочатку планував полетіти в Україну в липні, але потім переніс рейси на місяць.

У разі, якщо авіакомпанія скасувала рейс не менше ніж за 2 тижні до вильоту, то пасажир може розраховувати тільки на повернення коштів. Тому не варто бронювати готель або оренду автомобіля за тарифами, які не передбачають можливість скасування замовлення.

Країни регулярно змінюють умови в'їзду. Наприклад, якщо зараз ви можете кудись поїхати, то це не означає, що нинішні правила діятимуть і через місяць. Тому перед покупкою авіаквитків завжди перевіряйте актуальні правила.

Правила в'їзду в Іспанію

Станом на 2 серпня 2021 року Іспанія дозволяє в'їзд з України громадянам і резидентам країни, в тому числі з метою туризму. Для цього потрібно слідувати безпосередньо з України або з пересадкою в спеціальних транзитних зонах міжнародних аеропортів.

Для в'їзду в Іспанію з України зараз не потрібно пред'являти сертифікат про вакцинацію або довідку про тестування на коронавірус.