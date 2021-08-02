Україна отримає 5 мільйонів доз вакцини

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що до України у серпні надійде ще 5 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу, повідомляє Деловая столица.

"Сьогодні уже в Україну поступило майже 12 млн доз вакцини, 5,6 млн вже сьогодні захищають українців, близько 6 млн доз чекають на українців, плюс як мінімум 5 млн доз вакцини прийде в серпні на територію України, і це ще не все. Ми будемо продовжувати нарощувати темпи постачання вакцин в Україну" , — сказав він.

Водночас міністр нагадав, що зараз Україна перебуває в зеленій зоні епідемічної небезпеки, і для того, щоб зелений рівень був і надалі, необхідно вакцинувати проти коронавірусу якомога більше громадян.