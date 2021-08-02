Лікар розповів, яка "кухонні" зелень корисна для зору і від діабету

Така рослина, як коріандр, використовується в багатьох блюдах. У кулінарії часто застосовуються як його зелене листя і стебла, так і насіння. Вони додаються в салати, з ними готують м'ясо і овочі. Крім того, що коріандр надає їжі приємний аромат і покращує смак, він ще і дуже корисний для здоров'я, повідомляє Профиль.

При діабеті

Згідно з даними досліджень, опублікованими в науковому журналі Food Chemistry, листя коріандру містять сполуки, що сприяють контролю рівня цукру. Вони активують ферменти, які відповідають за видалення глюкози з крові.

Для травлення

Листя коріандру багаті клітковиною і антиоксидантами. Вони допомагають травленню, прискорюють обмін речовин і поліпшують роботу шлунково-кишкового тракту.

Для серця

Є дані, що вживання коріандру може знизити ризик серцевих захворювань та інсульту.

Для зору

У житті сучасних людей існує безліч факторів, що негативно впливають на зір. Листя коріандру і насіння коріандру багаті залізом і вітаміном Е, який підтримує зір і позитивно впливає на здоров'я очей.

Крім того, в кориандре, як і в ряді інших трав, дуже багато вітаміну С. Він є дуже потужним антиоксидантом і обов'язковим елементом щоденного раціону, щоб зберегти здоров'я легенів.

Інформація носить ознайомчий характер, необхідно проконсультуватися з фахівцем / лікарем.