Міжбанк: що викликало зростання долара

У перший день серпня котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку перейшли від падіння до зростання: до обіду цінники піднялися до 26,87 гривень на покупку і 26,89 гривень на продаж.

Причиною стала конвертація виплачених дивідендів компаніями-нерезидентами. Цей процес постійно відбувається на початку кожного місяця: іноземці купують валюту, а потім відправляють її на батьківщину. Перевищення попиту над пропозицією і підштовхнуло котирування вгору. Втім, вже після обідньої перерви число покупців і продавців зрівнялося, і котирування спочатку припинили рости, а потім трохи відкотилися вниз.

Курс долара в обмінниках Києва відреагував на те, що відбувається на міжбанку і теж пішов вгору. Вранці його пропонували по 26,90-26,92 гривень, до обіду - вже по 26,94-26,95 гривень. Після обідньої перерви з'явилися пропозиції по ціні 26,93 гривень: попиту на готівкового «американця» не було, і оператори валютного ринку були змушені знижувати цінники.

Євро на FOREX знову пішов вгору і до обіду досяг позначки 1,1896 долара. Вище пробитися поки не вдається: у районі 1,19 його продають великі міжнародні банки. Готівковий євро також пішов вгору: з ранкових 31,82-31,85 до обіду цінник підняли до 31,89-31,91 гривень. під впливом двох різноспрямованих факторів залишився на колишньому рівні: як і вчора, сьогодні його продають по 31,88-31,91 гривень. За словами операторів валютного ринку, попит на євро залишається на низькому рівні.

Російський рубль в першій половині дня зміцнився до 72,73 рублів за долар. У Києві готівковий рубль поки ніяк не відреагував на це: сьогодні його також продають по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів: дешевші пропозиції сьогодні зустрічаються вкрай рідко.