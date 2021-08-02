Названо продукт, від якого швидко старіє шкіра на обличчі

Дієтологи з'ясували, вживання якого продукту харчування може прискорити старіння і в'янення шкіри на обличчі. Ворогом номер один для нашої краси є хліб з білого борошна, але не тільки, повідомляє РБК-Украина.

Від яких ще продуктів потрібно відмовитися, щоб не постаріти завчасно, розповіла дієтолог Нігма Таліб. Крім борошняних виробів слід відмовитися (або вживати помірно) від продуктів, що містять глютен. Дієтолог каже, що якщо людина часто їсть такі продукти, у неї можуть навіть з'явитися ознаки так званого "глютенового обличчя", це:

червоні опухлі щоки;

пігментні плями;

одутлість;

прищі в зоні підборіддя.

Деяким людям глютен і зовсім протипоказаний, так як вони просто його не переносять. Йдеться про хворобу під назвою целіакія, коли від хліба можуть виникати запальні реакції та набряклості.

Крім того, глютен впливає на клітини, які відповідальні за пігментацію шкіри. Дієтолог розповіла, що клейковина, як і цукор, порушують баланс статевих гормонів, що веде до прищів на підборідді.

Автор: Світлана Мащенко