Опублікували перелік пляжів на яких заборонено купатися

Опублікували перелік пляжів на яких заборонено купатися

Центр громадського здоров’я України опублікував перелік пляжів із відхиленнями показників якості води.

Про це свідчить публікація на Facebook-сторінці.

Так, станом на 30 липня 2021 року заборонено купатися:

  • у Донецькій області, а саме - міські пляжі у м. Маріуполь по вул. Виноградна, 140, у р-ні водної станції "Куточок", у р-ні СРЗ, с. Пісчане, у р-ні кафе "Rafale", у р-ні готелю "Турист".
  • у Запорізькій області, пляжі у м. Бердянськ, пляж у м. Енергодар, пляж у м. Запоріжжя.
  • у Миколаївській області,  у м. Миколаїв - "Чайка", на пляжі у м. Южноукраїнську, на пляжі "Прибій" у м. Миколаїв.
  • у Херсонській області, на пляжі у м. Херсон
  • у  м. Київ на пляжі "Веселка", "Венеція", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна слобідка", "Центральний", "Чорторий", "Троєщина", "Райдуга", "Тельбін", "Пуща-Водиця", "Галерний", "Вербне".

Зазначимо, що за даними Центру громадського здоров’я України у смт. Кирилівка, м. Приморськ, с. Новокостянтинівка проби не відбирались.

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