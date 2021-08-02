Опублікували перелік пляжів на яких заборонено купатися

Центр громадського здоров’я України опублікував перелік пляжів із відхиленнями показників якості води.

Про це свідчить публікація на Facebook-сторінці.

Так, станом на 30 липня 2021 року заборонено купатися:

у Донецькій області, а саме - міські пляжі у м. Маріуполь по вул. Виноградна, 140, у р-ні водної станції "Куточок", у р-ні СРЗ, с. Пісчане, у р-ні кафе "Rafale", у р-ні готелю "Турист".

у Запорізькій області, пляжі у м. Бердянськ, пляж у м. Енергодар, пляж у м. Запоріжжя.

у Миколаївській області, у м. Миколаїв - "Чайка", на пляжі у м. Южноукраїнську, на пляжі "Прибій" у м. Миколаїв.

у Херсонській області, на пляжі у м. Херсон

у м. Київ на пляжі "Веселка", "Венеція", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна слобідка", "Центральний", "Чорторий", "Троєщина", "Райдуга", "Тельбін", "Пуща-Водиця", "Галерний", "Вербне".

Зазначимо, що за даними Центру громадського здоров’я України у смт. Кирилівка, м. Приморськ, с. Новокостянтинівка проби не відбирались.