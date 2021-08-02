Написати гарне резюме: приклади і готові шаблони

Резюме - це ваша візитна картка при пошуку роботи. Добре складене резюме може показати вас як професіонала своєї справи, а неграмотне - зіпсувати враження про вас. Резюме повинно розкривати всі ваші позитивні сторони і професійну біографію, повідомляє УНИАН.

Структура резюме незалежно від сфери діяльності має такі пункти:

Бажана посада. Контактні дані. Досвід роботи. Освіта. Професійні навики. Рекомендація. Додаткова інформація.

Написання резюме - покрокова інструкція

Починати резюме потрібно з імені та прізвища, а також бажано додати фотографію, щоб привабити роботодавця. Необов'язково вибирати строге фото в діловому костюмі - можна завантажити будь нейтральне фото. Після свого імені та прізвища якомога точніше сформулюйте бажану посаду, на яку ви претендуєте, і рівень заробітної плати. Наприклад: "Анна Іванова, Менеджер по закупівлі, 15000 грн/місяць".

Потім потрібно вказати свої контактні дані - номер телефону, Адреса електронної пошти, місто вашого проживання або місто, в який ви готові переїхати. Після цього варто по пунктах розписати попередні місця роботи. Починати варто з останнього місця роботи, а закінчувати - найпершим. Вкажіть назву компанії і посаду, яку Ви займали, період роботи і ваші робочі обов'язки.

Приклад резюме / фото www.work.ua

Свої обов'язки потрібно описувати якомога повніше, щоб майбутній роботодавець знав, що ви вмієте. Брехати в резюме не варто - обман обов'язково розкриється. Перераховуйте реальні навички і не забудьте про свої досягнення.

Якщо досвіду роботи у вас ще немає, вкажіть своє місце навчання, відвідані курси за обраною спеціальністю.

Резюме без досвіду роботи / фото cv2you.com

Тепер потрібно заповнити пункт про освіту. Вкажіть назву навчального закладу, факультет і спеціальність, науковий ступінь і час навчання. Якщо ви проходили практику, брали участь у студентських заходах та олімпіадах або проходили додаткові курси - обов'язково згадайте це.

Не забувайте про додаткові курси, тренінги, семінари, які ви відвідали за фахом. Вкажіть їх в пункті "Додаткова освіта".

Найважливіший блок у вашому резюме - "Професійні вміння". Інформація повинна бути правдивою. Перерахуйте всі ваші вміння і навички, які стосуються бажаної посади. Також вкажіть рівень володіння комп'ютером і офісними програмами і володіння всіма мовами.

Наостанок напишіть кілька рядків про себе. Тут повинна бути інформація, яка розкриє вашу цінність як співробітника. Перерахуйте свої особисті якості, які можуть привабити роботодавця - наприклад, пунктуальність, уважність до деталей, стресостійкість. Брехати, звичайно, не варто.

Приклад резюме / фото www.juriskonsult.com.ua

Якщо у вас є рекомендації з попереднього місця роботи - це буде значною перевагою перед іншими претендентами. Вкажіть посаду та контактні дані людини, яка може порекомендувати вас як фахівця.

Після написання резюме перевірте його на грамотність за допомогою онлайн-сервісів з перевірки орфографії. Покажіть документ вашим друзям. Резюме не повинно бути дуже довгим - достатньо однієї сторінки А4. Можна створити резюме на декількох мовах - наприклад, російською, українською та англійською. Якщо ви не впевнені у своєму резюме - можете написати резюме за шаблоном, заповнивши потрібні пункти.