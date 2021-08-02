Ринок землі: скільки гектарів продали за перший місяць

Після дозволу на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні вже укладено 3277 земельних угод. Станом на 1 серпня 2021 року площа земель, щодо яких зареєстровані угоди, становить 5927,1 га, повідомляє РБК-Україна.

Наразі найбільше землі продали у Полтавській (845,7 га), Харківській (658,8 га) та Кіровоградській областях (537,6 га), заявили у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Нагадаємо, станом на кінець липня сума земельних угод склала 210 млн гривень. Середня вартість продажу землі становила 39,4 тисяч гривень за гектар.

Відповідно до закону, до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених власникам земельних паїв, не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку (28 тисяч гривень за гектар).

Автор: Олександр Білоус