У Польщі підпалили пункт вакцинації

У ніч на понеділок, 2 серпня, в польському місті Замосць невідомі підпалили мобільний пункт вакцинації та епідеміологічну станцію. У зв'язку з чим правоохоронці посилили заходи безпеки в даних установах, повідомляє Слово і діло.

У пункті вакцинації згоріли столи, медичне ліжко та комп'ютер. Водночас в епідеміологічній станції загорілася одна із підвальних кімнат, де згоріли захисні костюми.

Постраждалих у результаті інцидентів не зафіксовано.

Хто скоїв підпал поки що не відомо. Поліція намагається встановити осіб та притягнути їх до відповідальності.

Правоохоронці назвали підпали «надзвичайно шокуючими» і повідомили, що в пунктах вакцинації відтепер працюватиме цілодобова охорона.

У ЗМІ нагадують, що це не перший напад на пункти вакцинації в Польщі. Так, в місті Гдиня у вихідні противники вакцинації атакували автобус, в якому робили щеплення.

За інформацією польського МОЗ, темпи вакцинації в країні різко знизилися та залишаються відносно низькими в південних і східних регіонах. Багато пунктів вакцинації закриваються через низький попит.

Зазначено, що майже 50% населення повністю вакциновані. Але соцопитування показують, що до чверті поляків або проти щеплень, або не вирішуються їх зробити.