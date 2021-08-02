Моряки України і Грузії провели спільні навчання у Чорному морі

В акваторії Чорного моря українські моряки разом з грузинськими колегами з Берегової охорони та Департаменту прикордонної поліції Грузії провели навчання типу PASSEX, повідомляє Укрінформ.

"Метою заходу було підтримання безпеки в Чорному морі, вдосконалення навченості і взаємосумісності екіпажів кораблів ВМС України та грузинських військових моряків для виконання спільних морських операцій (завдань) у складі багатонаціональних тактичних груп", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під час виконання тренування у визначеному районі було відпрацьовано елементи з тактичного маневрування, порятунок людини, що випала за борт та передача вантажів. Також відпрацьовували практичні дії з буксирування.

У ВМС ЗСУ зауважили, що усі елементи навчання було сплановано та відпрацьовано відповідно до стандартів та процедур НАТО.