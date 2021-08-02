Повністю щеплені українці можуть відвідати більше ніж 20 країн: список
Українці, які отримали дві дози вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca або CoronaVac, можуть відвідати понад 20 країн. Обов'язковою умовою є наявність міжнародного свідоцтва про вакцинацію, повідомляє РБК-Украина.
Отже, повністю вакциновані Pfizer & BioNTech або Spikevax від Moderna або AstraZeneca: громадяни можуть полетіти в:
- Франція;
- Іспанія;
- Швеція;
- Німеччина;
- Фінляндія;
- Італія;
- Румунія;
- Греція;
- Литва;
- Латвія;
- Хорватія;
- Боснію і Герцеговину;
- Словаччина;
- Швейцарія;
- Молдову;
- Туреччина;
- Словенія;
- Чорногорія;
- Люксембург.
При цьому з двома дозами китайської вакцини CoronaVac українці з наведеного вище списку не зможуть відвідати:
- Франція;
- Румунія;
- Литва;
- Латвія;
- Хорватія;
- Люксембург.
При В'їзді потрібно надати роздруковане міжнародне свідоцтво про вакцинацію англійською мовою, нагадали в Helsi.
При цьому в сервісі відзначили, що в такі країни як Данія, Нідерланди та Албанія можливий в'їзд без сертифікатів.
"Список країн, в які можна подорожувати, постійно розширюється", - додали в Helsi.
Автор: Дмитрий Кузнецов