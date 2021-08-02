КМДА оприлюднить форму подачі заявок для отримання спецперепусток в транспорт

Електронну форма подачі заявок для отримання спецперепусток для користування громадським транспортом у разі посилення карантину оприлюднять на сайті Київської міської державної адміністрації наступного тижня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Місто вже зараз планує, як буде працювати громадський транспорт, якщо в столиці відбудеться стрімке поширення захворювання коронавірусом і карантинні заходи будуть посилені. Необхідно, щоб всі підприємства, які повинні працювати безперебійно незважаючи на карантин, змогли спокійно підготуватися.

А місто має забезпечити простий і чіткий алгоритм отримання спецперепусток. Починаючи з 10 серпня, коли на сайті КМДА буде оприлюднена форма подачі заявки, підприємства критичної інфраструктури зможуть залишити заявку на отримання спецперепусток для своїх працівників", - розповів заступник голови КМДА.

У формі, яку опублікують на офіційному порталі Києва, буде також описаний подальший покроковий алгоритм дій. Додатково серед підприємств і організацій критичної інфраструктури проведуть роз'яснювальну роботу з отримання спецперепусток.