Прибуток українських банків перевищив торішній рівень

Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-червні 2021 року склала 30,077 млрд гривень. Це на 26,4% більше, ніж роком раніше (23 790 млрд гривень), повідомляє РБК-Україна.

За даними Національного банку України (НБУ), доходи банків за січень-червень 2021 року склали 124,134 млрд гривень, тоді роком раніше - 128,620 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу склав 3,054 млрд гривень. Минулого року за цією статтею банки зафіксували 17,818 млрд гривень прибутку.

Витрати банків за січень-червень 2021 року склали 94,057 млрд гривень, тоді в січні-червні минулого року - 104,830 млрд гривень.

Нагадавши, прибуток українських банків у 2020 році склала 41,296 млрд гривень, що на 29,2% менше, ніж у 2019 році (58,356 млрд гривень). Найгіршим фінансовий результат був у IV кварталі 2020 року через зростання відрахування в резерви.

Автор: Олександр Білоус