Опубліковано список банків для виплат пенсій і зарплат бюджетників
Міністерство фінансів оприлюднило перелік банків, через які проводитимуться виплати пенсій, грошової допомоги і зарплат бюджетникам, повідомляє UBR.
У список уповноважених фінустанов увійшли 44 банки:
- Приватбанк.
- Ощадбанк.
- Укргазбанк.
- Укрексімбанк.
- Агропросперіс Банк.
- Акордбанк.
- Акцент-Банк.
- Альфа Банк.
- Банк "Альянс".
- Банк "Схід".
- Банк інвестицій і заощаджень.
- Банк Кредит Дніпро.
- Банк "Український капітал".
- Глобус Банк.
- Східно-український банк "Грант".
- Ідея Банк.
- Індустріалбанк.
- КомІнвестБанк.
- Банк "Конкорд".
- Кредитвест Банк.
- Креді Агріколь Банк.
- Кредобанк.
- Крісталбанк.
- Банк "Львів".
- Мегабанк.
- Метабанк.
- Міжнародний інвестиційний банк.
- Мотор-Банк.
- МТБ Банк.
- ОТП Банк.
- Банк "Південний".
- Піреус Банк.
- Полікомбанк.
- Полтава-Банк.
- Правекс Банк.
- ПроКредит Банк.
- Перший український міжнародний банк (ПУМБ).
- Радабанк.
- Райффайзен Банк.
- ТАСкомбанк.
- Укрбудінвестбанк.
- Укрсиббанк.
- Універсал Банк.
- Юнекс Банк.