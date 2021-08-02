Опубліковано список банків для виплат пенсій і зарплат бюджетників

Опубліковано список банків для виплат пенсій і зарплат бюджетників
Фото: Pixabay

Міністерство фінансів оприлюднило перелік банків, через які проводитимуться виплати пенсій, грошової допомоги і зарплат бюджетникам, повідомляє UBR.

У список уповноважених фінустанов увійшли 44 банки:

  1. Приватбанк.
  2. Ощадбанк.
  3. Укргазбанк.
  4. Укрексімбанк.
  5. Агропросперіс Банк.
  6. Акордбанк.
  7. Акцент-Банк.
  8. Альфа Банк.
  9. Банк "Альянс".
  10. Банк "Схід".
  11. Банк інвестицій і заощаджень.
  12. Банк Кредит Дніпро.
  13. Банк "Український капітал".
  14. Глобус Банк.
  15. Східно-український банк "Грант".
  16. Ідея Банк.
  17. Індустріалбанк.
  18. КомІнвестБанк.
  19. Банк "Конкорд".
  20. Кредитвест Банк.
  21. Креді Агріколь Банк.
  22. Кредобанк.
  23. Крісталбанк.
  24. Банк "Львів".
  25. Мегабанк.
  26. Метабанк.
  27. Міжнародний інвестиційний банк.
  28. Мотор-Банк.
  29. МТБ Банк.
  30. ОТП Банк.
  31. Банк "Південний".
  32. Піреус Банк.
  33. Полікомбанк.
  34. Полтава-Банк.
  35. Правекс Банк.
  36. ПроКредит Банк.
  37. Перший український міжнародний банк (ПУМБ).
  38. Радабанк.
  39. Райффайзен Банк.
  40. ТАСкомбанк.
  41. Укрбудінвестбанк.
  42. Укрсиббанк.
  43. Універсал Банк.
  44. Юнекс Банк.
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