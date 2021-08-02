У Кремлі назвали умову поліпшення ситуації на Донбасі
Проведення зустрічей Тристоронньої контактної групи в очному форматі дозволить підвищити ефективність переговорів, а значить — покращить ситуацію на Донбасі в цілому, повідомляє Деловая столица.
Про це заявив представник Росії в ТКГ Борис Гризлов.
"В кінці серпня заплановано чергове засідання контактної групи. На попередньому засіданні російська делегація виступила з ініціативою провести наступну зустріч у Мінську в очному форматі. Настав час повернутися в очний режим роботи. Всі можливості для цього є. Повернення до такого діалогу допоможе поліпшити ситуацію в регіоні", — сказав він.
За словами Гризлова, повернення переговорів в очний формат підтримали координатор ОБСЄ і представники терористичних "Л/ДНР".
"Заперечень з боку Києва озвучено не було. Відповідальність за конструктивне продовження переговорів в даний час повністю лежить на офіційному Києві", — підкреслив він.
Гризлов додав, що практично всі реальні результати переговорів були досягнуті саме в прямому діалозі.