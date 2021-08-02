У Кремлі назвали умову поліпшення ситуації на Донбасі

Проведення зустрічей Тристоронньої контактної групи в очному форматі дозволить підвищити ефективність переговорів, а значить — покращить ситуацію на Донбасі в цілому, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив представник Росії в ТКГ Борис Гризлов.

"В кінці серпня заплановано чергове засідання контактної групи. На попередньому засіданні російська делегація виступила з ініціативою провести наступну зустріч у Мінську в очному форматі. Настав час повернутися в очний режим роботи. Всі можливості для цього є. Повернення до такого діалогу допоможе поліпшити ситуацію в регіоні" , — сказав він.

За словами Гризлова, повернення переговорів в очний формат підтримали координатор ОБСЄ і представники терористичних "Л/ДНР".

"Заперечень з боку Києва озвучено не було. Відповідальність за конструктивне продовження переговорів в даний час повністю лежить на офіційному Києві" , — підкреслив він.

Гризлов додав, що практично всі реальні результати переговорів були досягнуті саме в прямому діалозі.