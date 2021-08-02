Пляжі Бердянська завалило тоннами водоростей

У Бердянську жителям і відпочивальникам заважають тонни зелених водоростей, яких прибило до узбережжя моря і викинуло на пляжі, повідомляє Кореспондент.

"Щільний шар морської трави і на березі, і в воді, прибитий плином і вітром з південного напрямку. Відпочивальники кажуть, що метрів 10-15 від берега трави вже немає, але це відстань до чистої води треба ще подолати" , - йдеться в повідомленні.

У суботу, 31 липня, з 5-ї ранку територію берегової лінії 3-го пляжу розчищали від морської трави бульдозером. Така ж ситуація з водоростями спостерігається і на пляжах мікрорайону Слобідка.